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اندونيسيا تعلن مشاركتها في تمويل بناء المستشفى الإندونيسي في الخليل

الجمعة 03 مايو 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اندونيسيا تعلن مشاركتها في تمويل بناء المستشفى الإندونيسي في الخليل


رام الله / سما /

 أعلنت الحكومة الإندونيسية مشاركتها في تمويل بناء المستشفى الإندونيسي في مدينة الخليل.

جاء ذلك خلال فعالية "الإشهار" المجتمعية لجمع التبرعات لصالح المستشفى في العاصمة جاكرتا، بحضور نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كلا، وأعضاء مجلس العلماء الإندونيسي، ورجال الدين.

وأكد المتحدثون خلال الفعالية حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشددين على أنه لا يمكن الاعتراف بإسرائيل طالما لم يحصل الفلسطينيون على الاستقلال.

وقال كالا إن الحكومة الإندونيسية ستشارك الشعب الإندونيسي في تمويل بناء المستشفى بمدينة الخليل، لمساندة الشعب الفلسطيني، ومن المتوقع أن يتم جمع التبرعات للمستشفى في شهر رمضان من قبل المواطنين، على أن يتم البدء في البناء بعد رمضان.

وأضاف أن المستشفى الإندونيسي في الخليل ليس الأول الذي يتم بناؤه بدعم الشعب الإندونيسي، حيث تم بناء مستشفيات في قطاع غزة سابقا، مشيرا إلى أن بناء المستشفى إحدى الطرق الفعالة التي يمكن أن يفعلها الشعب الإندونيسي لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وعرض خلال الفعالية فيلم يصور المعاناة في فلسطين تحت ظل الاحتلال.

وأعربت سفارة دولة فلسطين لدى اندونيسيا عن شكرها لنائب الرئيس ومجلس العلماء على الموقف المبدئي الداعم والمتضامن مع شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.

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