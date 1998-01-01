  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمدد اعتقال المحامي برغوث

الجمعة 03 مايو 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمدد اعتقال المحامي برغوث


رام الله / سما /

قررت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفر امس تمديد اعتقال المحامي الاسير طارق البرغوثي حتى يوم الثلاثاء القادم وابقائه رهن التحقيق في معتقل المسكوبية منذ اعتقاله في السابع والعشرين من شباط الماضي.

وقال شقيقه خالد الذي حضر المحكمة، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية سمحت له ولوالدته وزوجته بان يشاهدوه ويتبادلوا معه اطراف الحديث بقيود مشددة وهي المرة الاولى تسمح السلطات للاسير برغوث بلقاء ذويه منذ اعتقاله.

واوضح ان آثار التحقيق المشدد ظهرت عليه بشكل واضح، وقد خسر من وزنه نحو 13 كيلو جراء اساليب التحقيق العنيفه، وقد جرت مداولات المحكمة السريعة بحضور 20 محاميا سجلوا انفسهم كفريق للدفاع عنه.

ومن المتوقع ان يحين موعد المحكمة القادم بصدور لائحة اتهام بحقه وبذلك يكون قد انهى 67 يوما في التحقيق بعد ان حصل محققو الشاباك على تصريح يجيز استخدام اساليب التعذيب الجسدي.

يشار الى ان برغوث البالغ من العمر 45 سنة تعود اصوله الى قرية الولجة شمال غرب بيت لحم ويسكن في العيزرية ويحمل الهوية المقدسية، وكان قد اعتقل حين تمت مداهمة منزل زكريا الزبيدي بمدينة رام الله وكان فيه وجرى اعتقال الاثنين.

والمحامي برغوث يعمل في وزارة شؤون الاسرى والمحررين، وهو من بين المحامين البارزين في الدفاع عن الاسرى الفلسطينيين ومثل امام المحاكم في قضايا استحوذت على الراي العام ومن بينها قضية الطفل الاسير احمد مناصرة من القدس والذي اطلقت النار عليه واصيب بجروح خطيرة وقت الاعتقال.

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة .. وزيران من حكومة اشتية يصلان غزة وهذا ما جرى ..

الرئيس عباس يوجه رسائل تحذير رسمية الى أطراف دولية وعربية!

النخالة يهدد بقصف عمق إسرائيل

السنوار الى القاهرة وهذا ما سيبحثه..

يديعوت: الجولة المصغرة الحالية انتهت وقد نجد أنفسنا بمعركة كبرى يدخل فيها جيش الاحتلال لغزة

غزة: قرار بوقف إصدار اوامر الحبس في رمضان

ضابط إسرائيلي يدعي الكشف عن آلية عمل منظومة حماس المالية في الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

للمرة الثانية .. السلطة الفلسطينية تعيد أموال الضرائب إلى اسرائيل

كوشنر يكشف: "صفقة القرن" ستكرّس القدس عاصمة لإسرائيل وتتجنب ذِكر حلّ الدولتين

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "الجولان عربية سورية"

الرئيس

مسؤول اسرائيلي يدعو لاستعادة الردع والتحرك ضد السلطة الفلسطينية بالضفة

شاهد: سرايا القدس توجه رسالة مصورة هامة للاحتلال وهذا مفادها...