  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قافلة أميال من الابتسامات تصل قطاع غزة

الجمعة 03 مايو 2019 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قافلة أميال من الابتسامات تصل قطاع غزة


غزة / سما /

وصلت في الساعات الاولى من اليوم الجمعة قافلة "أميال من الابتسامات 35" إلى قطاع غزة، لتقيم مساعدات ومشاريع إنسانية. 

وقال الناطق باسم لجنة استقبال القافلة محمد الثريا إ:ن القافلة تضم 43 ناشطًا من جنسيات بريطانية وأمريكية وماليزية وجزائرية وأردنية ومن جنوب أفريقيا، موضحا أن "الوفد مكون من علماء وأطباء وأعضاء في البرلمانات العربية ومؤسسات إغاثية".

ولفت إلى أن "هذه المؤسسات جاءت لقطاع غزة لكي تتطلع على حجم المأساة والحصار الذي أثر على الشعب الفلسطيني منذ 13 عاما"، منوها في الوقت ذاته إلى أن جزءا من القافلة محمل بالأدوية والاحتياجات الانسانية دخل قبل أيام والجزء الآخر سيدخل بعد أيام.

وكانت وزارة الخارجية في قطاع غزة أعلنت، استعداداتها لاستقبال قافلة أميال من الابتسامات، كما أثنت جهود الأشقاء في جمهورية مصر العربية لدورهم في إنجاح وصول المتضامنين والمساعدات الانسانية للقطاع.

كما شكرت الدول والمنظمات كافة التي تعمل على مدار الساعة في خدمة القضية الفلسطينية ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على غزة منذ 12 عامًا.

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة .. وزيران من حكومة اشتية يصلان غزة وهذا ما جرى ..

جنرال اسرائيلي يعترف: لا أذكر متى نمت ليلة كاملة بسبب التوتر مع غزة ولا بديل افضل من حماس

الرئيس عباس يوجه رسائل تحذير رسمية الى أطراف دولية وعربية!

النخالة يهدد بقصف عمق إسرائيل

غزة: ضبط صاحب محل دواجن يبيع الدجاج المريض والميت للمواطنين

السنوار الى القاهرة وهذا ما سيبحثه..

يديعوت: الجولة المصغرة الحالية انتهت وقد نجد أنفسنا بمعركة كبرى يدخل فيها جيش الاحتلال لغزة

الأخبار الرئيسية

للمرة الثانية .. السلطة الفلسطينية تعيد أموال الضرائب إلى اسرائيل

كوشنر يكشف: "صفقة القرن" ستكرّس القدس عاصمة لإسرائيل وتتجنب ذِكر حلّ الدولتين

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "الجولان عربية سورية"

الرئيس

مسؤول اسرائيلي يدعو لاستعادة الردع والتحرك ضد السلطة الفلسطينية بالضفة

شاهد: سرايا القدس توجه رسالة مصورة هامة للاحتلال وهذا مفادها...