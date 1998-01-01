قافلة أميال من الابتسامات تصل قطاع غزة

غزة / سما /

وصلت في الساعات الاولى من اليوم الجمعة قافلة "أميال من الابتسامات 35" إلى قطاع غزة، لتقيم مساعدات ومشاريع إنسانية.

وقال الناطق باسم لجنة استقبال القافلة محمد الثريا إ:ن القافلة تضم 43 ناشطًا من جنسيات بريطانية وأمريكية وماليزية وجزائرية وأردنية ومن جنوب أفريقيا، موضحا أن "الوفد مكون من علماء وأطباء وأعضاء في البرلمانات العربية ومؤسسات إغاثية".

ولفت إلى أن "هذه المؤسسات جاءت لقطاع غزة لكي تتطلع على حجم المأساة والحصار الذي أثر على الشعب الفلسطيني منذ 13 عاما"، منوها في الوقت ذاته إلى أن جزءا من القافلة محمل بالأدوية والاحتياجات الانسانية دخل قبل أيام والجزء الآخر سيدخل بعد أيام.

وكانت وزارة الخارجية في قطاع غزة أعلنت، استعداداتها لاستقبال قافلة أميال من الابتسامات، كما أثنت جهود الأشقاء في جمهورية مصر العربية لدورهم في إنجاح وصول المتضامنين والمساعدات الانسانية للقطاع.

كما شكرت الدول والمنظمات كافة التي تعمل على مدار الساعة في خدمة القضية الفلسطينية ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على غزة منذ 12 عامًا.