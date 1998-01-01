غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "الجولان عربية سورية"

غزة / سما /

يستعد الفلسطينيون للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة وسط توجه بعودة الفصائل لـ"الوسائل الخشنة" .

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار المواطنين في قطاع غزة الى أوسع مشاركة ممكنة في الجمعة الـ 57 بعنوان "الجولان عربية سورية" تأكيدا على وحدة الامه -ووحدة المصير المشترك مع الشعب السوري والشعوب العربية كلها وتحديا للقرار الأمريكي بضم الجولان العربي السوري للاحتلال الاسرائيلي.

من جانهب قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ان فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة اليوم تحت عنوان "الجولان عربية سورية"، تأكيدا على حضور القضايا القومية العربية في الوجدان والفعل الفلسطيني.

وأضاف ان مسيرات" الجولان عربية سورية" تؤكد على "المصير المشترك لأمتنا العربية المجيدة، وأن تحرير الأرض العربية يتطلب توحيد جهود الأمة على عدونا المركزي المتمثل بالكيان الصهيوني، وإنهاء الخلافات البينية، التي لا تخدم إلا الاحتلال".

وقال : ان مسيرات العودة كلت حائط صد حقيقي أمام صفقة القرن التي كانت القرار الأمريكي بخصوص الجولان أحد فصولها، فإستمرار المسيرات واسنادها عربياً، هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل مشاريع تصفية الحقوق العربية.