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للمرة الثانية .. السلطة الفلسطينية تعيد أموال الضرائب إلى اسرائيل

الجمعة 03 مايو 2019 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثانية .. السلطة الفلسطينية تعيد أموال الضرائب إلى اسرائيل


القدس المحتلة / سما /

كشفت  وسائل اعلام عبرية ان السلطة الفلسطينية اعادت الخميس اموال الضرائب التي حولتها اسرائيل ومقدارها نصف مليون شيكل.


وأضافت ان السلطة اعادت الاموال احتجاجا على خصم قيمة الاموال التي تقدم كرواتب لعائلات الاسرى والشهداء، وهذه المرة الثانية التي تحول فيها اسرائيل الاموال الى البنوك الفلسطينية لكن الاخيرة تعيدها وترفض استقبالها.


وكان الرئيس محمود عباس اكد  رفض استقبال أموال الضرائب الفلسطينية منقوصة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تقوم باقتطاعات أخرى فيما يخصّ أثمان الماء والكهرباء، حيث تخصمها أو تسرقها دون اتفاق، مثلما نصّت اتفاقيّة باريس الاقتصادية.

وأشار إلى أن اسرائيل تسرق أو تخصم أموال الشهداء والجرحى والأسرى، علما أن هناك اتفاقيات أن كل قرش يحسم يجب الاتفاق عليه من خلال الطواقم الفنية والمالية وغيرها لنناقش كل بند وبعدها نوافق أو لا نوافق.

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