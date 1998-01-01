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مسؤول اسرائيلي يدعو لاستعادة الردع والتحرك ضد السلطة الفلسطينية بالضفة

الخميس 02 مايو 2019 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اسرائيلي يدعو لاستعادة الردع والتحرك ضد السلطة الفلسطينية بالضفة


القدس المحتلة / سما /

علق يوسي داغان رئيس مجلس شومرون الإقليمي في الضفة الغربية، اليوم الخميس، على رشق الحجارة بالقرب من قرية حوارة بنابلس صوب مركبات إسرائيلية مما تسبب في إصابة مستوطنة.

وبحسب القناة السابعة العبرية، قال داغان: "يجب أن تعمل الحكومة الإسرائيلية على استعادة الردع.. وليس من الممكن أن يحدث في نفس المنطقة وفي نفس الطريق، في غضون أسابيع قليلة عملية طعن ورشق حجارة وإطلاق نار".

واضاف: "أدعو رئيس الوزراء ، وزير الجيش ، وقيادة الجيش إلى استعادة الردع ، والبدء في التحرك ضد السلطة الفلسطينية، التي تحرض في وسائل الإعلام وترسل الهجمات ضد إسرائيل في السنوات الأخيرة"، مستطردا:  "نحن لسنا مستعدين للتخلي عن سكاننا".

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