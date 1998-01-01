  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صيادو غزة يطالبون بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقّهم

الخميس 02 مايو 2019 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيادو غزة يطالبون بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقّهم


غزة / سما /

نظم قطاع الصيادين في كتلة الوحدة العمالية، الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتصاماً حاشداً أمام ميناء الصيادين في بحر دير البلح وسط قطاع غزة، رفضاً لممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع.

ورفع الصيادون لافتات كُتب على بعضها "لا لسياسة الاحتلال بحق الصيادين ومراكبهم "، و" أنا صياد أبحث عن لقمة عيش لي ولأبنائي" و"نعم لكرامة الصياد وحقوقه" .

وقال جمال الأقرع مسؤول قطاع الصيادين في الكتلة:" يأتي الاعتصام في إطار دعم الصيادين في مواجهة إجراءات الاحتلال وانتهاكاته، في ملاحقة مراكب الصيادين ومصادرتها وإطلاق النار صوبهم واعتقالهم، وتقليص مساحة الصيد من 15 ميل بحري إلى 6 أميال، مما يهدد إجراءات تخفيف الحصار في قطاع غزة ".

ودعا الأقرع الأطراف الوسيطة المصرية والأممية للتدخل السريع والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بوقف الاعتداءات على الصيادين والسماح لهم بالصيد بحرية ودون مضايقات.

وطالب الأقرع نقابة الصيادين بالقيام بدورها بشكل أوسع في الدفاع عن الصيادين وحقوقهم.‎

الأكثر قراءة اليوم

المقاومة تقصف المستوطنات الاسرائيلية بعد قصف الاحتلال غزة

جنرال اسرائيلي يعترف: لا أذكر متى نمت ليلة كاملة بسبب التوتر مع غزة ولا بديل افضل من حماس

النخالة يهدد بقصف عمق إسرائيل

غزة: ضبط صاحب محل دواجن يبيع الدجاج المريض والميت للمواطنين

ضابط إسرائيلي يدعي الكشف عن آلية عمل منظومة حماس المالية في الضفة الغربية

بدعوة مصرية: وفدان من حركتي حماس والجهاد يتوجهان اليوم الى القاهرة

السنوار الى القاهرة وهذا ما سيبحثه..

الأخبار الرئيسية

الرئيس

مسؤول اسرائيلي يدعو لاستعادة الردع والتحرك ضد السلطة الفلسطينية بالضفة

شاهد: سرايا القدس توجه رسالة مصورة هامة للاحتلال وهذا مفادها...

الاحتلال

يديعوت: الجولة المصغرة الحالية انتهت وقد نجد أنفسنا بمعركة كبرى يدخل فيها جيش الاحتلال لغزة

ابو درينة

الرئيس عباس يوجه رسائل تحذير رسمية الى أطراف دولية وعربية!

لأول مرة .. وزيران من حكومة اشتية يصلان غزة وهذا ما جرى ..