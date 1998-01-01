لهذا السبب.. عضو في مجلس بلدية الكرك قدم استقاله

عمان /سما/

قدم خالد بقاعين عضو مجلس بلدية الكرك استقالته من المجلس البلدي، اليوم الخميس، إثر استقبال رئيس بلدية الكرك لوفد من سياح الاحتلال الاسرائيلي.

وقال البقاعين في بيان، إن ما قام به رئيس بلدية الكرك من استقبال وتكريم لسياح الاحتلال الاسرائيلي لا يمثل كافة أعضاء مجلس بلدية الكرك.

وأكد بقاعين رفضه لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، مبينًا دعمه ودعم أعضاء المجلس البلدي لمواقف الملك عبدالله الثاني من القضية الفلسطينية وصفقة القرن.

وكان رئيس بلدية الكرك قد كرم عدداً من السياح الاسرائيليين، ومنحهم دروعا تذكارية، مع الاحتفاء بهم، وهو ما اعتبرته قوى حزبية وفعاليات شعبية تطبيعا مع الاحتلال الاسرائيلي واستفزازاً لمشاعر الشعب الأردني.

وأكد مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي الاردني المحامي حمد الهروط على "رفض الحزب لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، لا سيما في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات، إضافة إلى ما يمر به الأردن من تهديدات عبر ما يسمى بصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وقال الهروط " هذه التصرفات الخارجة عن القيم والمبادئ الراسخة لأهالي الكرك خاصة وأهالي الأردن عامة في مواجهة العدو الصهيوني المحتل، وتقديم الشهداء وبذل الغالي والنفيس من أجل ذلك، ما هي الا تصرفات فردية شاذة مستنكرة ومدانة ومرفوضة بشكل قطعي".