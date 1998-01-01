غرفة محافظة الخليل وسفارة جنوب أفريقيا تبحثان التعاون

الخليل / سما /

بحثت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مع سفير جنوب أفريقيا في فلسطين أشرف سليمان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مع طاقم السفارة في مقر الغرفة التجارية.

واستهل سليمان الجلسة بالحديث عن استعداد جنوب أفريقيا للتعاون مع الجانب الفلسطيني بهدف زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، وفتح الأبواب أمام الاستثمارات المتبادله في المجالات المختلفة، ونقل الخبرات الجنوب أفريقية إلى فلسطين، وترجمة هذه الرؤى إلى مشاريع اقتصادية على أرض الوقع.

أما رئيس الغرفة التجارية عبده ادريس فرحب بطاقم السفارة، وأكد حرص الغرفة التجارية على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الدولية لدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني وزيادة التبادل التجاري مع دول العالم، مؤكداً أن إستراتيجية مجلس الإدارة تشمل التركيز على إقامة مشاريع تنموية عديدة، مرحباً بالتعاون الاقتصادي مع جنوب أفريقيا التي تعتبر إحدى أكثر دول العالم دعماً للقضية الفلسطينية، نظراً للمعاناة المتشابهة التي مر بها الشعبين الصديقين.

وتحدث أعضاء مجلس الإدارة عن ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على فيزا للجواز الفلسطيني لتشجيع التبادل التجارية بين الجانبين، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعة خاصة الذهب والمجوهرات حيث تلوح في الأفق حلولاً عديدة لمشكلة استيراد المعدن النفيس، إضافة إلى ضرورة تبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية بين الجانبين.

وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد اقتصادي من الغرفة التجارية لزيارة جنوب أفريقيا خلال الأشهر القادمة للطلاع على تجربة هذا البلد، ودراسة فرص زيادة الصادرات الفلسطينية إلى هناك، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين.