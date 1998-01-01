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جنين: افتتاح غرفة عمليات جديدة في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي

الخميس 02 مايو 2019 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: افتتاح غرفة عمليات جديدة في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي


جنين / سما /

افتتح كمال ابو الرب نائب محافظ جنين، اليوم الخميس، غرفة عمليات، وغرفة استقبال مرافقة في مستشفى الشهيد د. خليل سليمان الحكومي، بتمويل من جمعية إغاثة اطفال فلسطين.

وشارك في الافتتاح رئيس مجلس إدارة جمعية إغاثة اطفال فلسطين خالد ابو غزالة، ونائبة الرئيس لشؤون العمليات رنان المظفر، ومدير المستشفى نجي نزال، والمدير الاداري للمستشفى عصام علاونة، وأمين سر حركة فتح اقليم جنين عطا ابو ارميلة، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح وفاء زكارنة، ومديرة مكتب الجمعية في جنين منى الفايد.

وثمن أبو الرب انجاز مثل هذه المشاريع الخيرية، مشيرا إلى أهمية توظيف العمل الخيري في مجتمعنا الفلسطيني بما يعزز صموده، معربا عن شكره لأعضاء جمعية إغاثة أطفال فلسطين على سعيهم المستمر لتعزيز التكافل المجتمعي وتعزيز صمود الفلسطيني على أرضه، وتوفير ما يمكن من دعم واسناد.

من جانبه، أشار نزال إلى التعاون الوثيق مع إغاثة أطفال فلسطين منذ سنوات طويلة، وسعيهم لتقديم الدعم من خلال تبرعات لتوفير أجهزة طبية أو مساندة أو توفير أدوية أو أجهزة، وإجراء عمليات مختلفة في تخصصات نادرة، وتدريب للطاقم الطبي والفني في مستشفيات فلسطين.

وقال إن الدعم الاخير بتدشين غرفة عمليات جديدة، وغرفة إقامة للمرضى داخل قسم العمليات، تصب في خدمة أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي.

بدوره، ثمن أبو غزالي الحس الانساني والوطني عند المتبرعين من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يقيمون بالخارج ولا يستطيعون العودة إلى فلسطين، وتقديمهم التبرعات لتوفير أجهزة أو معدات ضرورية لتمكين المستشفيات من تقديم الخدمات الصحية.

وكرمت المحافظة ممثلي جمعية اغاثة اطفال فلسطين تقديرا لمساهمتهم في تعزيز التكافل المجتمعي وتقديم الخدمة الانسانية الطبية.

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