  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة تبحث عددا من القضايا المشتركة مع نقابة أطباء الأسنان

الخميس 02 مايو 2019 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تبحث عددا من القضايا المشتركة مع نقابة أطباء الأسنان


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة عددا من القضايا المشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، مؤكدة حرصها على تعزيز الشراكة والتعاون والتكامل مع جميع النقابات المهنية والصحية.

وأضافت الكيلة خلال الاجتماع الذي عقدته بمكتبها في رام الله، اليوم الخميس، مع نقيب أطباء الأسنان د. إسماعيل ملحم، أن القطاع الصحي الفلسطيني لا يمكن أن يتطور دون تكاتف الجميع، خصوصا في هذه الفترة الصعبة من تاريخ شعبنا.

وناقش الاجتماع ملفات عديدة من بينها أعداد الخريجين في تخصصات طب الأسنان، وأعداد أطباء الأسنان المزاولين للمهنة، وتعيينات هذه الفئة في وزارة الصحة، إضافة إلى بحص مسألة ترخيص عيادات الأسنان في القطاع الخاص.

الأكثر قراءة اليوم

المقاومة تقصف المستوطنات الاسرائيلية بعد قصف الاحتلال غزة

"مستوطنات غلاف غزة تقع خلف جبال الظلام واقتصاد إسرائيل سيظل على جبل بركاني"

جنرال اسرائيلي يعترف: لا أذكر متى نمت ليلة كاملة بسبب التوتر مع غزة ولا بديل افضل من حماس

غزة: ضبط صاحب محل دواجن يبيع الدجاج المريض والميت للمواطنين

بدعوة مصرية: وفدان من حركتي حماس والجهاد يتوجهان اليوم الى القاهرة

ضابط إسرائيلي يدعي الكشف عن آلية عمل منظومة حماس المالية في الضفة الغربية

مسؤولون: نرفض المقترح الأوروبي حول دفع مخصصات الأسرى

الأخبار الرئيسية

شاهد: سرايا القدس توجه رسالة مصورة هامة للاحتلال وهذا مفادها...

الاحتلال

يديعوت: الجولة المصغرة الحالية انتهت وقد نجد أنفسنا بمعركة كبرى يدخل فيها جيش الاحتلال لغزة

ابو درينة

الرئيس عباس يوجه رسائل تحذير رسمية الى أطراف دولية وعربية!

لأول مرة .. وزيران من حكومة اشتية يصلان غزة وهذا ما جرى ..

النخالة يهدد بقصف عمق إسرائيل