العطاري يطلع على المشاريع الزراعية في بني زيد الغربية

رام الله / سما /

اطلع وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الخميس، على الواقع الزراعي والمشاريع الزراعية في بني زيد الغربية (بيت ريما ودير غسانة).

وبحث العطاري خلال جولته في بني زيد الغربية، مع رئيس البلدية يزن الريماوي عددا من القضايا الزراعية التي تهم المواطنين وأهمها شق المزيد من الطرق الزراعية، واستصلاح الأراضي وتطوير البنية التحتية الزراعية.

وتأتي هذه الزيارة تتويجا لعمل مديرية زراعة رام الله مع بلدية بني زيد الغربية على تنفيذ مشروع شق طرق زراعية تم تنفيذه مؤخرا في بني زيد الغربية بطول نحو 20 كيلو متر، ما كان له أثر كبير لخدمة المزارعين وتسهيل وصولهم إلى أراضيهم ولا سيما أن هذا المشروع يخدم المناطق المصنفة (ج) ما يعني حماية الارض من اطماع الاحتلال ومستوطنيه.

وأوضح العطاري أن زيارته تأتي ضمن جولاته الزراعية لمختلف المحافظات، للاطلاع على هموم المزارعين وأهم المشاكل التي يعانون منها ووضع الحلول اللازمة لها، مؤكدا حرص الوزارة واهتمامها بكافة فئات المزارعين وسعيها الدائم لتذليل العقبات أمام نهوض القطاع الزراعي، ورفع نسبة مساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأضاف ان القطاع الزراعي الفلسطيني له ميزة خاصة تتمثل بالأرض والصمود، والمحافظة على هذا القطاع يعتبر أولوية وطنية لدى الحكومة الفلسطينية.