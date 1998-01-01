نصر الله يهدد: قادرون على الدخول للجليل وزمن إنهاء الحرب بسرعة انتهى

بيروت /سما/

أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، اليوم الخميس، أن مزارع شبعا أرض لبنانية وأن المقاومة ملتزمة بتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيراً إلى أن المقاومة تملك القدرة للدخول إلى الجليل، وأن الفرق الإسرائيلية التي تفكر بالدخول إلى لبنان ستدمر وتحطم.

وقال نصر الله في كلمة له في الذكرى الثالثة لاستشهاد الشهيد القائد مصطفى بدر الدين اليوم الخميس إن "زمن إنهاء الحرب بسرعة انتهى أمره، وإن زمن الفرق الموسيقية الإسرائيلية التي تحتل لبنان انتهى".

وأضاف: قلت سابقاً إن ترسيم الحدود اللبنانية تحسمها الدولة والمقاومة ملتزمة بتحرير الأراضي المحتلة، مشدداً "نحن مقتنعون أن القرى الـسبع أراضٍ لبنانية لكن هذا الموضوع متروك للدولة".

وإذ اعتبر أنه "طالما أن مزارع شبعا أرض لبنانية فإن هذا الأمر محسوم للمقاومة وكلام أي شخص لا يقدم أو يؤخر"، أكد نصر الله أن "المقاومة ملتزمة بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".

كما أكد أن لدى المقاومة الكثير من نقاط القوة الكبيرة والحاسمة، وان التهويل هدفه الضغط على المقاومة للتخلي عن صواريخها وقوتها.

ورأى الامين العام لحزب الله، أن الهدف من الضغط على لبنان هو تقديم تنازلات ولا سيما في الحدود المائية ومزارع شبعا. وأضاف: هناك جو تنشره دول الخليجية وإسرائيل وأميركا بأن هناك حرباً على لبنان وهذا هدفه الضغط على لبنان.