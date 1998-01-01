شاهد: سرايا القدس توجه رسالة مصورة هامة للاحتلال وهذا مفادها...

غزة / سما/

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الاربعاء، رسالة مصورة موجهة للاحتلال الاسرائيلي.

وقال زياد النخالة الامين العام لحركة الجهاد في المقطع: لن نقبل أن يستشهد الشعب الفلسطيني جوعا من الحصار، نفضل أن نموت في ميدان المعركة على ذلك.

وأضاف النخالة: طالما لم يفك الحصار لن نقبل بحالة التهدئة القائمة وسنمس بحياة وأمن المستوطنين.

وقال: كما نحن نتالم نستطيع ان نالم العدو في كافة مستوطناته المحاذية لقطاع غزة

وأوضح أن الصورايخ تمس يوميا بهيبة اسرائيل التي تفرضها على العالم، مشبيرا الى أن اسرائيل تعتبر نفسها دولة عظمى بالمنطقة، مشددا على أن حركات المقاومة تمس يوميا بهذه الهيبة وتجعل اسرائيل دولة لا قيمة لها بالمعيار الدولي والاقليمي

وتابع: يوجد فاتورة في هذه المعركة ليس نحن فقط الذين سندفع هذه الفاتورة.