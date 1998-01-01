الوزير ابو مويس يعلن افتتاح مكتب للتعليم العالي في طولكرم

طولكرم / سما /

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الخميس، الإيعاز للجهات المختصة لافتتاح مكتب للتعليم العالي في محافظه طولكرم؛ يقدم كافة الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أبو مويس في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن افتتاح مكتب التعليم العالي في طولكرم يأتي كمرحلة أولى على طريق افتتاح مكاتب أخرى في عدد آخر من المحافظات، للتسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات بيسر.

وأكد الوزير اهتمام وزارة التعليم العالي بتطوير جامعة فلسطين التقنية- خضوري من كافة الجوانب، خاصة التعليم التقني التطبيقي والتعاوني فيها، مشددا على ضمان حقوق العاملين فيها، وتحقيقها ضمن القانون والأنظمة المعمول بها، ودعمه للطلبة كافة لمواصلة مسيرتهم العلمية والمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية.