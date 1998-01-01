محافظ الخليل يبحث مع سفير جنوب افريقيا سبل التعاون المشترك

الخليل / سما /

بحث محافظ الخليل جبرين البكري، مع سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطين أشرف سليمان، الوضع العام في الخليل وسبل التعاون المشترك.

وأكد البكري خلال لقائه سليمان، اليوم الخميس، عمق وقدم العلاقة التاريخية التي تربط جنوب افريقيا بفلسطين، مثمنا الدور الذي تلعبه جنوب افريقيا في دعم الفلسطينيين.

وأطلع البكري، سليمان على أهمية مد جسور التعاون المشترك في مجال الثقافة والحدائق العامة بين البلدين لما تشكله من متنفس لمواطنين مدينة الخليل و تطوير هويتهم الثقافية.

وقال البكري إن المواطنين في البلدة القديمة أصبحوا بمواجهة مباشرة مع الاستيطان خصوصا بعد رفض حكومة الاحتلال التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، وما يشكله هذا القرار من خطر على المواطنين القاطنين في البلدة القديمة.

من جانبه، قال سليمان إن العلاقة بين جنوب افريقيا وفلسطين كانت وستظل قوية جدا، وزيارتهم هي للتعبير عن تضامن الشعب الجنوب إفريقي مع الشعب الفلسطيني اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، مبديا كامل استعداده لتطوير الشراكة الدائمة بين البلدين.

واشار إلى أهمية تطوير وتفعيل الجهود المشتركة، وتعميق أطر التعاون والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية والتخلص من الاحتلال، مؤكدا أن جنوب افريقيا تبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على إقامة دولته المستقلة وتقديم المساعدات التي يحتاجها في كافة القطاعات.