  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ الخليل يبحث مع سفير جنوب افريقيا سبل التعاون المشترك

الخميس 02 مايو 2019 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل يبحث مع سفير جنوب افريقيا سبل التعاون المشترك


الخليل / سما /

 بحث محافظ الخليل جبرين البكري، مع سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطين أشرف سليمان، الوضع العام في الخليل وسبل التعاون المشترك.

وأكد البكري خلال لقائه  سليمان، اليوم الخميس، عمق وقدم العلاقة التاريخية التي تربط جنوب افريقيا بفلسطين، مثمنا الدور الذي تلعبه جنوب افريقيا في دعم الفلسطينيين.

وأطلع البكري، سليمان على أهمية مد جسور التعاون المشترك في مجال الثقافة والحدائق العامة بين البلدين لما تشكله من متنفس لمواطنين مدينة الخليل و تطوير هويتهم الثقافية.

وقال  البكري إن المواطنين في البلدة القديمة أصبحوا بمواجهة مباشرة مع الاستيطان خصوصا بعد رفض حكومة الاحتلال التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، وما يشكله هذا القرار من خطر على المواطنين القاطنين في البلدة القديمة.

من جانبه، قال سليمان إن العلاقة بين جنوب افريقيا وفلسطين كانت وستظل قوية جدا، وزيارتهم هي للتعبير عن تضامن الشعب الجنوب إفريقي مع الشعب الفلسطيني اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، مبديا كامل استعداده لتطوير الشراكة الدائمة بين البلدين.

واشار إلى أهمية تطوير وتفعيل الجهود المشتركة، وتعميق أطر التعاون والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية والتخلص من الاحتلال، مؤكدا أن جنوب افريقيا تبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على إقامة دولته المستقلة وتقديم المساعدات التي يحتاجها في كافة القطاعات.

الأكثر قراءة اليوم

المقاومة تقصف المستوطنات الاسرائيلية بعد قصف الاحتلال غزة

"مستوطنات غلاف غزة تقع خلف جبال الظلام واقتصاد إسرائيل سيظل على جبل بركاني"

جنرال اسرائيلي يعترف: لا أذكر متى نمت ليلة كاملة بسبب التوتر مع غزة ولا بديل افضل من حماس

صحيفة عبرية تعلق على التقديرات الامنية حول نية "الجهاد" بشأن التصعيد وتصفها بالسخيفة

غزة: ضبط صاحب محل دواجن يبيع الدجاج المريض والميت للمواطنين

بدعوة مصرية: وفدان من حركتي حماس والجهاد يتوجهان اليوم الى القاهرة

ضابط إسرائيلي يدعي الكشف عن آلية عمل منظومة حماس المالية في الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

شاهد: سرايا القدس توجه رسالة مصورة هامة للاحتلال وهذا مفادها...

الاحتلال

يديعوت: الجولة المصغرة الحالية انتهت وقد نجد أنفسنا بمعركة كبرى يدخل فيها جيش الاحتلال لغزة

ابو درينة

الرئيس عباس يوجه رسائل تحذير رسمية الى أطراف دولية وعربية!

لأول مرة .. وزيران من حكومة اشتية يصلان غزة وهذا ما جرى ..

النخالة يهدد بقصف عمق إسرائيل