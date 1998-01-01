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رئيسا وزراء مصر والأردن يهنئان اشتية بتشكيل الحكومة

الخميس 02 مايو 2019 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسا وزراء مصر والأردن يهنئان اشتية بتشكيل الحكومة


رام الله / سما /

تلقى رئيس الوزراء محمد اشتية رسالتي تهنئة من نظيريه المصري مصطفى مدبولي، والأردني عمر الرزاز، لمناسبة تشكيله الحكومة الثامنة عشرة وتوليه مهام منصبه، متمنيان له النجاح والتوفيق.

وقال مدبولي في رسالته: "انتهز هذه المناسبة لأعرب لكم عن تمنياتي بالتوفيق والنجاح في مهام منصبكم الجديد، وأن ينعم الله على الشعب الفلسطيني الشقيق بالاستقرار والازدهار المنشودين. مؤكدا دعم مصر الكامل لكافة تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانبه، كتب الرزاز في رسالته: "إننا على يقين مطلق بأنكم ستكونون العضد والسند لأبناء شعبكم الفلسطيني الحر الأبي، لتحقيق طموحاته وتطلعاته تعزيزا لإقامة الدولة الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشرقية. والساعون إلى مواصلة البناء والتطوير التحديث، مؤكدا حرص المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني على تقديم كافة أشكال الدعم لدولة فلسطين الشقيقة".

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