وزير الحكم المحلي: سيتم إنشاء صندوق تطوير للأعمال التطوعية

رام الله / سما /

قال مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، اليوم الخميس، انه سيتم العمل على انشاء صندوق تطوير للأعمال التطوعية بالشراكة مع كافة القطاعات.

وأكد الصالح خلال اجتماع لمناقشة فعاليات العمل التطوعي الفلسطيني، في جمعية الهلال الاحمر في مدينة رام الله، حرص الحكومة في دعم ومأسسة تطوير العمل التطوعي الفلسطيني، مشيرا الى الخطة الوطنية التي تتبناها الحكومة من تطوير العمل التطوعي في كافة الصعد.

وأضاف أن دولة فلسطين ستشهد إعداد نظام للعمل التطوعي الذي يحدد حقوق أطراف التطوع، وظروف العمل التطوعي، مستفيدين من التجارب العربية والدولية، مبينا أن صندوق تطوير الاعمال التطوعية سيتم إنشاؤه بالشراكة الكاملة مع القطاعات الحكومية والخاصة والدولية.

وثمن دور الحكومة في تشكيل الفريق الوطني، لمأسسة وتطوير العمل التطوعي، الذي يحمل على عاتقه الخطة الوطنية للعمل التطوعي في فلسطين.

بدورها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض المنظمات الاهلية دلال سلامة، إن العمل التطوعي في فلسطين ظهر بقوة آخر 3 سنوات تحديدا عند فئة الشباب في جميع ميادين الحياة العامة.

وبينت سلامة أنه في ظل الاستيطان والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني، فإن المواطن أصبح بأمس الحاجة إلى مزيد من الزخم الشعبي من أجل ايجاد تحفيز حقيقي لممارسة العمل التطوعي الذي يتوافق مع العملية السياسية والنضالية التي تستدعي كل الطاقات.

من جهته، قال المشرف على العمل التطوعي في جمعية الهلال الاحمر رباح جبر، إن جمعية الهلال أحد ركائز العمل التطوعي في فلسطين، لا سيما دورها المتكامل مع دور الحكومة في ميدان التطوع.

واوضح جبر أن مجموع المتطوعين في جمعية الهلال الاحمر بلغ 22 الف متطوع، مشددا على القيمة الاقتصادية للتطوع خاصة في الازمات التي تمر فيها الحكومة.

من ناحيته، شدد رئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، على مخاطبة عقول الناس في العمل التطوعي وتوعيتهم بأهميته، وأهمية المشاركة بالتطوع بعيدا عن المكاسب الشخصية.

بدروه، قدم رئيس الفريق الوطني باسم حدايدة شرحا حول الإطار العام لآلية مأسسة العمل التطوعي الفلسطيني، وأهداف الخطة الوطنية لتنظيم التطوع في فلسطين.

وبين حدادة أن الخطة الوطنية، تهدف الى تنظيم وتنسيق قطاع العمل التطوعي، وتوفير الامكانيات للأعمال التطوعية، واستثمار الطاقات والجهود من خلال مشاركة كافة القطاعات.