لأول مرة .. وزيران من حكومة اشتية يصلان غزة وهذا ما جرى ..

غزة / سما /

أعلن وزير الاشغال في الحكومة الفلسطينية محمد زيارة زيارة في مؤتمر صحفي بمدينة غزة اطلاق مشروع تعويض القطاع الزراعي بغزة بقيمة 430 مليون دولار.



وأعرب الوزير عن امنياته أن تتمكن الحكومة الفلسطينية من ممارسة عملها بغزة بما يمكن من خدمة القطاع وتخفيف المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة في قطاع غزة عقده الويران زيارة، ووزير الدولة للريادة والتمكين أسامة السعداوي معلنين تدشين بدء عمل الحكومة الجديدة في القطاع.



ووصل الوزيران زيارة والسعداوي إلى قطاع غزة أمس للمرة الاولى بعد أداء اليمين القانوني في حكومة الدكتور محمد اشتية.

يتبع ..