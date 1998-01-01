إدارة عسقلان تفرض جملة من العقوبات على الأسرى في غرفتي (2) و(4)

رام الله / سما /

فرضت إدارة معتقل "عسقلان"، اليوم الخميس، جُملة من العقوبات بحق كافة الأسرى القابعين في غرفتي (2) و(4)، اللتين تعرضتا بالأمس لاقتحام من قبل قوات القمع الخاصة "المتسادا".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، بأن العقوبات التي فُرضت على المعتقلين تتمثل: بحرمانهم من "الكانتينا" وزيارة الأهل لمدة شهرين، وفرض غرامة مالية على كل أسير بقيمة 550 شيقلا، وسحب جميع الأدوات والأجهزة الكهربائية من الغرف، ومنع الأسرى من الخروج إلى الفورة لمدة أسبوع.

وأدانت الهيئة هذه الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين، والتي تأتي استمرارا للنهج المتطرف والهجمة العنصرية على المعتقلين في كافة سجون الاحتلال، والتي أسس لها المتطرف وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان".