  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تامر حسنى يوجه رسالة لـ ريهام سعيد وبرنامج صبايا

الخميس 02 مايو 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تامر حسنى يوجه رسالة لـ ريهام سعيد وبرنامج صبايا


وكالات / سما /

وجه النجم تامر حسنى رسالة شكر للإعلامية ريهام سعيد وبرنامج "صبايا" المذاع على قناة "الحياة"، وذلك لدعمها للإعلامى شريف مدكور فى أزمة إصابته بمرض سرطان القولون.

وقال تامر حسنى، خلال خاصية الاستورى بحسابه الشخصى على إنستجرام: "يا ريهام أولاً إنتى اللى تستحقى كل الشكر على الخير اللى بتعمليه من أول ما ظهرتى، إنتى فرحتى ناس غلابة كتير فى مصر مكنش ليهم إلا ربنا ثم إنتى".

وتابع تامر حسنى: فى ناس وأطفال لا حصر لهم خفوا بسببك.. وشكراً على وقفتك مع شريف مدكور ربنا يشفيه ويشفى كل مريض، وبجد شكرا أوى على كلامك عليا ربنا يكرمك ويحفظكم".

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد قامت بدعم الإعلامى شريف مدكور بعد إعلانه إصابته بمرض سرطان القولون، من خلال برنامجها صبايا المذاع على قناة "الحياة"، متمنية له الشفاء العاجل.

#تامر حسنى #ريهام سعيد

الأكثر قراءة اليوم

محمد بن سلمان يوجه لطاقمه بعدم “ترتيب” أيّ لقاءات مع “أردنيين وفِلسطينيين حاليا

الاونروا تعلن عن اعادة تعيين 500 من موظفي الطوارئ بدوام كامل في غزة وتوظيف مئات العمال الجدد

المقاومة تقصف المستوطنات الاسرائيلية بعد قصف الاحتلال غزة

"مستوطنات غلاف غزة تقع خلف جبال الظلام واقتصاد إسرائيل سيظل على جبل بركاني"

الكهرباء بغزة توضح طبيعة الجدول المعمول فيه خلال شهر رمضان

معاريف: حماس تبذل جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة والشهور القليلة المتبقية ستحدد التالي..

صحيفة عبرية تعلق على التقديرات الامنية حول نية "الجهاد" بشأن التصعيد وتصفها بالسخيفة

الأخبار الرئيسية

لأول مرة .. وزيران من حكومة اشتية يصلان غزة وهذا ما جرى ..

النخالة يهدد بقصف عمق إسرائيل

ضابط إسرائيلي يدعي الكشف عن آلية عمل منظومة حماس المالية في الضفة الغربية

وفد

بدعوة مصرية: وفدان من حركتي حماس والجهاد يتوجهان اليوم الى القاهرة

اياد سرحان

جنرال اسرائيلي يعترف: لا أذكر متى نمت ليلة كاملة بسبب التوتر مع غزة ولا بديل افضل من حماس