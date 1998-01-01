  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفنتوس يدخل معركة استعادة بول بوجبا

الخميس 02 مايو 2019 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يدخل معركة استعادة بول بوجبا


وكالات / سما /

قرر نادي يوفنتوس لكرة القدم الدخول في معركة كبيرة من أجل التعاقد مع لاعبه السابق بول بوجبا خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة حسبما أكدت تقارير صحفية اليوم الخميس.

وارتبط لاعب خط الوسط الفرنسي بالعودة إلى فريق السيدة العجوز خلال الأشهر الماضية ، لكن هذه الشائعات انخفضت تدريجياً مع دخول ريال مدريد الإسباني على خط التوقيع معه بناء على طلب زيدان.

وكشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية إن يوفنتوس سيبذل قصارى جهده لإعادة التوقيع مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد بسبب الحاجة الكبيرة إلى خدماته في خط الوسط وخاصة على الصعيد الهجومي.

ولم يحصل بوجبا على أفضل الأوقات منذ عودته إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 ، حيث فشل في إثبات نفسه تماماً على ملعب أولد ترافورد ، على عكس اللمحات الكبيرة التي قدمها في صفوف يوفنتوس.

وعلى الرغم من أن الأمر يبدو قريباً من مهمة مستحيلة ، إلا أن الأمر لن يكون كذلك في حال تلبية المطالب المالية ، حيث تؤكد الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيوافق على إعادته إلى تورينو مقابل 100 مليون يورو.

وأفادت هذه المصادر أن بول بوجبا لن تكون لديه أية أفكار ثانية حول العودة إلى يوفنتوس ، وبغض النظر عن هوية المدرب ، سيكون وجود كريستيانو رونالدو في النادي الأمر أكثر تحفيزياً على التوصل إلى اتفاق.

#يوفنتوس #بول بوجبا

الأكثر قراءة اليوم

محمد بن سلمان يوجه لطاقمه بعدم “ترتيب” أيّ لقاءات مع “أردنيين وفِلسطينيين حاليا

جيروزاليم بوست تزعم : بن سلمان عرض 10 مليارات دولار على عباس للموافقة على صفقة القرن

الاونروا تعلن عن اعادة تعيين 500 من موظفي الطوارئ بدوام كامل في غزة وتوظيف مئات العمال الجدد

المقاومة تقصف المستوطنات الاسرائيلية بعد قصف الاحتلال غزة

"مستوطنات غلاف غزة تقع خلف جبال الظلام واقتصاد إسرائيل سيظل على جبل بركاني"

الكهرباء بغزة توضح طبيعة الجدول المعمول فيه خلال شهر رمضان

شركة الكهرباء بغزة تصدر تنويه هام لاهالي رفح وشمال غزة

الأخبار الرئيسية

النخالة يهدد بقصف عمق إسرائيل

ضابط إسرائيلي يدعي الكشف عن آلية عمل منظومة حماس المالية في الضفة الغربية

مؤتمر دولي للمانحين أيلول المقبل لبحث الأزمة المالية للأونروا

وفد

بدعوة مصرية: وفدان من حركتي حماس والجهاد يتوجهان اليوم الى القاهرة

اياد سرحان

جنرال اسرائيلي يعترف: لا أذكر متى نمت ليلة كاملة بسبب التوتر مع غزة ولا بديل افضل من حماس