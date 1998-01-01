يوفنتوس يدخل معركة استعادة بول بوجبا

وكالات / سما /

قرر نادي يوفنتوس لكرة القدم الدخول في معركة كبيرة من أجل التعاقد مع لاعبه السابق بول بوجبا خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة حسبما أكدت تقارير صحفية اليوم الخميس.

وارتبط لاعب خط الوسط الفرنسي بالعودة إلى فريق السيدة العجوز خلال الأشهر الماضية ، لكن هذه الشائعات انخفضت تدريجياً مع دخول ريال مدريد الإسباني على خط التوقيع معه بناء على طلب زيدان.

وكشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية إن يوفنتوس سيبذل قصارى جهده لإعادة التوقيع مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد بسبب الحاجة الكبيرة إلى خدماته في خط الوسط وخاصة على الصعيد الهجومي.

ولم يحصل بوجبا على أفضل الأوقات منذ عودته إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 ، حيث فشل في إثبات نفسه تماماً على ملعب أولد ترافورد ، على عكس اللمحات الكبيرة التي قدمها في صفوف يوفنتوس.

وعلى الرغم من أن الأمر يبدو قريباً من مهمة مستحيلة ، إلا أن الأمر لن يكون كذلك في حال تلبية المطالب المالية ، حيث تؤكد الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيوافق على إعادته إلى تورينو مقابل 100 مليون يورو.

وأفادت هذه المصادر أن بول بوجبا لن تكون لديه أية أفكار ثانية حول العودة إلى يوفنتوس ، وبغض النظر عن هوية المدرب ، سيكون وجود كريستيانو رونالدو في النادي الأمر أكثر تحفيزياً على التوصل إلى اتفاق.