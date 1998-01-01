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أبو هولي يشيد برسالة مفوض "الأونروا" الداعمة لحقوف اللاجئين

الخميس 02 مايو 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يشيد برسالة مفوض "الأونروا" الداعمة لحقوف اللاجئين


رام الله / سما /

أشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد ابو هولي، برسالة المفوض العام للأونروا الداعمة لحقوف اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس، باتخاذ خطوات اضافية وصولا الى الغاء كافة الاجراءات التدبيرية التي اتخذتها "الأونروا" في حزيران من العام الماضي للخروج من ازمتها المالية  .

وأوضح أن المفوض العام اعطى رسائل داعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وفي المقدمة منها حق اللاجئين في العودة الى ديارهم طبقا لقرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على استمرار عمل وكالة الغوث الدولية "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بإرادة قوية وانضباط مالي في ظل غياب الحل السياسي  واستمرار  معاناتهم على مدار سبعين عاما مضت، بالإضافة الى عدم إيفاء المجتمع الدولي بالوعود الممنوحة لهم.

وقال أبو هولي: إن "سلسلة  التدابير  الايجابية التي اتخذتها الأونروا بإعادة  تعيين ما يقارب 500 موظف من الدوام الجزئي الى الدوام الكلي، وتعيين 400 عامل نظافة بشكل مؤقت، تحمل مؤشرات ايجابية ورسالة تطمينات لمجتمع اللاجئين في المخيمات وللدول العربية المضيفة، خاصة في ظل الحملة المحمومة التي تقودها الادارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لأنهاء عمل الأونروا والغاء التفويض الممنوح لها بالقرار 302  .

واشار الى أن رسالة المفوض العام تحمل أهمية كبيرة لتزامنها مع استعدادات أحياء ذكرى مرور 71 عاما على النكبة الفلسطينية، مؤكدا أهمية أن تكثف الأونروا جهدها لتحسين خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين كما ونوعا، بما يتناسب مع ازدياد اعداد اللاجئين وازدياد احتياجاتهم.

وطالب أبو هولي، الأونروا بإعادة النظر في خطوتها في إغلاق أقسام تدريب مهنية وفنية في كلية التدريب المهني داخل المقر الرئيسي  بمدينة غزة، ودمجها بأقسام في كلية تدريب خانيونس التابعة للوكالة جنوب القطاع لما لهذه الخطوة من مردود سلبي على الطلبة .

ودعا أبو هولي الى توحيد الجهود لحشد الدعم المالي لتغطية العجز المالي في موازنة "الأونروا" وضمان استمرارية عملها، بالإضافة الى الحشد السياسي لتجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 الذي ينتهي في سبتمبر المقبل وتسعى الادارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الى الغائه او تغييره .

#احمد ابو هولي #الأونروا

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