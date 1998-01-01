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مؤتمر دولي للمانحين أيلول المقبل لبحث الأزمة المالية للأونروا

الخميس 02 مايو 2019 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤتمر دولي للمانحين أيلول المقبل لبحث الأزمة المالية للأونروا


رام الله / سما /

أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع، عن مؤتمر دولي هام للمانحين يعقد في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، لبحث الأزمة المالية للوكالة.

وقال مشعشع في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس، إن الوكالة بحاجة إلى مليار ومئتي مليون دولار لتوفير كامل خدماتها، الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية على صعيد الملف السياسي لقضية اللاجئين ومستقبل الوكالة، والتي سيصار الى تجديدها في شهر أيلول لثلاثة أعوام مقبلة، مشيرا إلى أن عددا من الدول المتبرعة سيما الولايات المتحدة الأميركية تشكك بشرعية الوكالة واستمرارها.

واضاف أن الوكالة بصدد توظيف 23 مليون دولار لإعادة صيانة 268 مدرسة وعيادة ومنشأة تابعة لها، وأعادت توظيف 500 موظف من دوام جزئي الى كامل، و400 عامل نظافة خلال شهر رمضان المبارك.

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