رسالة غامضة من أصالة تثير الجدل.. من تقصد بها؟

وكالات / سما /

كشفت الفنانة السورية أصالة عبر صفحتها الشخصية على “تويتر” عن موقف أثار دهشتها وتعجبها من صاحبته.

وغرّدت أصالة: “مين قال إنّه الشعور متساوي عند البشر، تخيّلوا فيه واحدة بشر طبيعي، طلبوا منها أهلها تجي على البلد الّلي فيها أبوها وهوّه بين الحياة والموت، وتكون جنبه بأيّامه الأخيرة، بتتخيّلوا إنّها قالت (ولادها عندهم امتحان بالمدرسة)، معقول ينجحوا؟ ولو نجحوا وتفوّقوا رح تفرح بنجاحهم”.

وهو ما دعا عدداً كبيراً من جمهورها لأن يتساءل من تقصده بهذه الرسالة، لكن أصالة لم ترد لتزيد الغموض حول تغريدتها.