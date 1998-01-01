  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

10 آلاف دولار غرامة لمن يقطف زهرة نادرة في تركيا

الخميس 02 مايو 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 آلاف دولار غرامة لمن يقطف زهرة نادرة في تركيا


وكالات / سما /

أعلنت السلطات التركية عن فرض غرامة قدرها 60 ألفًا و163 ليرة تركية (نحو 10 آلاف دولار)، لمن يقطف زهرة "توليب مانيسا" النادرة في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن ذلك يأتي في إطار مساعي البلاد لحماية هذا النوع النادر.

وتتفتح الزهرة الفريدة مرة واحدة في العام، بفصل الربيع (نيسان إلى أيار ) في حديقة "جبل سبيل" الوطنية، بولاية مانيسا.

وبحلول هذه المناسبة نظمت الولاية، فعالية للاحتفاء بالزهرة والتوعية بضرورة حمايتها، ودعت إليها صحفيين ومصورين وطلبة.

وقال والي مانيسا، أحمد دنيز، في تصريحات صحفية خلال الفعالية، إن الزهرة تعد من أجمل النباتات في تركيا، وتنمو بشكل طبيعي في الحديقة.

#زهرة

الأكثر قراءة اليوم

محمد بن سلمان يوجه لطاقمه بعدم “ترتيب” أيّ لقاءات مع “أردنيين وفِلسطينيين حاليا

جيروزاليم بوست تزعم : بن سلمان عرض 10 مليارات دولار على عباس للموافقة على صفقة القرن

الاونروا تعلن عن اعادة تعيين 500 من موظفي الطوارئ بدوام كامل في غزة وتوظيف مئات العمال الجدد

الكهرباء بغزة توضح طبيعة الجدول المعمول فيه خلال شهر رمضان

شركة الكهرباء بغزة تصدر تنويه هام لاهالي رفح وشمال غزة

معاريف: حماس تبذل جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة والشهور القليلة المتبقية ستحدد التالي..

صحيفة عبرية تعلق على التقديرات الامنية حول نية "الجهاد" بشأن التصعيد وتصفها بالسخيفة

الأخبار الرئيسية

مؤتمر دولي للمانحين أيلول المقبل لبحث الأزمة المالية للأونروا

وفد

بدعوة مصرية: وفدان من حركتي حماس والجهاد يتوجهان اليوم الى القاهرة

اياد سرحان

جنرال اسرائيلي يعترف: لا أذكر متى نمت ليلة كاملة بسبب التوتر مع غزة ولا بديل افضل من حماس

المقاومة تقصف المستوطنات الاسرائيلية بعد قصف الاحتلال غزة

غزة

"مستوطنات غلاف غزة تقع خلف جبال الظلام واقتصاد إسرائيل سيظل على جبل بركاني"