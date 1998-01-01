10 آلاف دولار غرامة لمن يقطف زهرة نادرة في تركيا

وكالات / سما /

أعلنت السلطات التركية عن فرض غرامة قدرها 60 ألفًا و163 ليرة تركية (نحو 10 آلاف دولار)، لمن يقطف زهرة "توليب مانيسا" النادرة في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن ذلك يأتي في إطار مساعي البلاد لحماية هذا النوع النادر.

وتتفتح الزهرة الفريدة مرة واحدة في العام، بفصل الربيع (نيسان إلى أيار ) في حديقة "جبل سبيل" الوطنية، بولاية مانيسا.

وبحلول هذه المناسبة نظمت الولاية، فعالية للاحتفاء بالزهرة والتوعية بضرورة حمايتها، ودعت إليها صحفيين ومصورين وطلبة.

وقال والي مانيسا، أحمد دنيز، في تصريحات صحفية خلال الفعالية، إن الزهرة تعد من أجمل النباتات في تركيا، وتنمو بشكل طبيعي في الحديقة.