‫ما أسباب رعشة الجفن؟

يعاني المرء في بعض الأحيان من رعشة في الجفن، فما أسباب هذه الرعشة، وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة قالت جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية إن رعشة الجفن لها أسباب عدة، منها ما يتعلق بنمط الحياة، مثل قلة النوم والإفراط في تناول الكافيين والعمل لساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب والتوتر النفسي.
كما قد ترجع رعشة الجفن إلى أسباب مرضية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو نقص المغنيسيوم.
وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن مواجهة رعشة الجفن من خلال التغلب على السبب المؤدي إليها، أي أخذ قسط كاف من النوم وتناول الكافيين باعتدال وأخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب والتخلص من التوتر النفسي بممارسة اليوغا والتأمل.
ويمكن التغلب على نقص المغنيسيوم من خلال تناول الحبوب الكاملة والمكسرات واللحوم الحمراء وكبد الحيوانات، أما ارتفاع ضغط الدم فيمكن مواجهته من خلال تعاطي الأدوية الخافضة لارتفاع ضغط الدم -بعد استشارة الطبيب- مع الإقلال من ملح الطعام.
وإذا كانت رعشة الجفن مصحوبة أيضا بجفاف العين فإنه يمكن حينئذ استعمال قطرة مرطبة للعين.