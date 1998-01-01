‫ما أسباب رعشة الجفن؟

وكالات / سما /

يعاني المرء في بعض الأحيان من رعشة في ‫الجفن، فما أسباب هذه الرعشة، وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة قالت جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية إن رعشة ‫الجفن لها أسباب عدة، منها ما يتعلق بنمط الحياة، مثل قلة النوم والإفراط ‫في تناول الكافيين والعمل لساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب والتوتر ‫النفسي.

‫كما قد ترجع رعشة الجفن إلى أسباب مرضية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو نقص ‫المغنيسيوم.

‫وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن مواجهة رعشة الجفن من خلال ‫التغلب على السبب المؤدي إليها، أي أخذ قسط كاف من النوم وتناول ‫الكافيين باعتدال وأخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب ‫والتخلص من التوتر النفسي بممارسة اليوغا والتأمل.

‫ويمكن التغلب على نقص المغنيسيوم من خلال تناول الحبوب الكاملة ‫والمكسرات واللحوم الحمراء وكبد الحيوانات، أما ارتفاع ضغط الدم فيمكن مواجهته من خلال تعاطي الأدوية ‫الخافضة لارتفاع ضغط الدم -بعد استشارة الطبيب- مع الإقلال من ملح الطعام.

‫وإذا كانت رعشة الجفن مصحوبة أيضا بجفاف العين فإنه يمكن حينئذ استعمال ‫قطرة مرطبة للعين.