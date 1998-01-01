  1. الرئيسية
  2. الصحة

المضادات الحيوية تؤثر على صحة القلب

الخميس 02 مايو 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المضادات الحيوية تؤثر على صحة القلب


وكالات / سما /

دعت نتائج أبحاث أجرتها الجمعية الأوروبية للقلب المرضى فوق سن الـ 60 وخاصة النساء إلى مراقبة صحة القلب بدقة خلال فترة تناول المضاد الحيوي، خاصة إذا امتدت لشهرين. ووجد الدراسات أن المضاد الحيوي يزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة إذا استمر تناوله لفترة طويلة، وأنه من المرجح جداً الإصابة بأحد أمراض القلب إذا تجاوزت الفترة شهرين.

ويعتبر العلاج بالمضاد الحيوي ضرورياً للشفاء من أمراض التهابية مثل: الالتهاب الرئوي والكوليرا والسفلس ومشاكل الغدة الدرقية والسل. كما يؤدي تناوله إلى آثار جانبية.

وبحسب "بريتيش مديكال جورنال" التي نشرت تقريراً عن الدراسة، قام فريق البحث بمتابعة 36 ألف شخص أعمارهم تتراوح بين 40 و59 عاماً لمدة 8 سنوات، خلال الفترة بين عامي 2004 و2012.

ووجدت النتائج أن الآثار الجانبية على قلب المرأة التي تتناول المضاد الحيوي تظهر بداية من تناول الدواء لمدة 15 يوماً، وتتزايد احتمالات التأثير السلبي على صحة القلب كلما اقتربت فترة تناول المضاد الحيوي إلى 60 يوماً.

ولاحظ فريق البحث أن الإسهال من الأعراض الجانبية المحتملة لتناول المضاد الحيوي لفترة طويلة.

ودعت توصيات الدراسة من يتناولون المضاد الحيوي لفترة تتجاوز أسبوعين إلى التأكد من ترطيب الجسم بشرب المزيد من الماء، ومراقبة صحة القلب.

#المضادات الحيوية #القلب

الأكثر قراءة اليوم

محمد بن سلمان يوجه لطاقمه بعدم “ترتيب” أيّ لقاءات مع “أردنيين وفِلسطينيين حاليا

جيروزاليم بوست تزعم : بن سلمان عرض 10 مليارات دولار على عباس للموافقة على صفقة القرن

الاونروا تعلن عن اعادة تعيين 500 من موظفي الطوارئ بدوام كامل في غزة وتوظيف مئات العمال الجدد

الكهرباء بغزة توضح طبيعة الجدول المعمول فيه خلال شهر رمضان

شركة الكهرباء بغزة تصدر تنويه هام لاهالي رفح وشمال غزة

معاريف: حماس تبذل جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة والشهور القليلة المتبقية ستحدد التالي..

صحيفة عبرية تعلق على التقديرات الامنية حول نية "الجهاد" بشأن التصعيد وتصفها بالسخيفة

الأخبار الرئيسية

مؤتمر دولي للمانحين أيلول المقبل لبحث الأزمة المالية للأونروا

وفد

بدعوة مصرية: وفدان من حركتي حماس والجهاد يتوجهان اليوم الى القاهرة

اياد سرحان

جنرال اسرائيلي يعترف: لا أذكر متى نمت ليلة كاملة بسبب التوتر مع غزة ولا بديل افضل من حماس

المقاومة تقصف المستوطنات الاسرائيلية بعد قصف الاحتلال غزة

غزة

"مستوطنات غلاف غزة تقع خلف جبال الظلام واقتصاد إسرائيل سيظل على جبل بركاني"