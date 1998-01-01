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عمرها الافتراضي 3 ملايين ساعة.. بطاقة ذاكرة للأغراض الشاقة

الخميس 02 مايو 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمرها الافتراضي 3 ملايين ساعة.. بطاقة ذاكرة للأغراض الشاقة


وكالات / سما /

أعلنت شركة “أداتا” (Adata) عن إطلاق سلسلة جديدة من بطاقات الذاكرة مايكرو أس دي الخارجية للأغراض الشاقة.

وأوضحت الشركة التايوانية أن بطاقات الذاكرة “آي يو دي دي362” (IUDD362) الجديدة تمتاز بالعمر الافتراضي الطويل وتحمّل درجات الحرارة العالية، إذ إنها تتحمّل حرارة تتراوح بين 40 درجة تحت الصفر و85 درجة مئوية، كما أنها تتحمل الاهتزازات والصدمات، ويصل العمر الافتراضي لها إلى نحو 3 ملايين ساعة.

ولا يتعدى وزن بطاقات الذاكرة الجديدة ربع غرام، بينما توفر سعة تخزينية بأحجام 1 و2 و4 و8 غيغابايتات، في حين يصل معدل نقل البيانات في أحسن الأحوال إلى 30 ميغابايت/الثانية أثناء القراءة و25 ميغابايت/الثانية أثناء الكتابة، أما استهلاكها للطاقة فهو لا يتعدى 0.6 واط.

ويتم تخزين البيانات على ذاكرة “أس أل سي ناند” (SLC NAND)، التي تتصف بكثافة تخزين أقل وبالتالي تكلفة أعلى مقارنة بالبطاقات التي تستخدم ذاكرة من نوع “تي أل سي/كيو أل سي” التقليدية، غير أنها تمتاز بثبات عال وعمر افتراضي أطول.

وتستهدف البطاقة التطبيقات الصناعية والظروف التشغيلية القاسية، فالسعة التخزينية والسرعة ليست نقطة البيع لهذه البطاقات حيث تتفوق عليها في هذا المجال العديد من بطاقات مايكرو أس دي التقليدية، ولكن ما يميزها هو دعمها تقنيات عديدة مثل تقنية “إي سي سي” (ECC) -تقنية اكتشاف وتصحيح البيانات المتضررة- وقدرات “سمارت” التي تكتشف الفشل الوشيك في الذاكرة، والمسح الآمن للبيانات، وغيرها من الميزات التي تضمن أقصى قدر من الاستقرار والموثوقية.

#بطاقة ذاكرة

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