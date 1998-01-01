تحديثات كبيرة قادمة لفيسبوك ماسنجر

وكالات / سما /

أعلنت شركة فيسبوك -على هامش مؤتمرها للمطورين “إف8” الذي يعقد في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية- عددا من الخدمات والمنتجات الجديدة التي ستقدمها للمستهلكين خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها طرح تحديثات ضخمة لتطبيق المحادثة ماسنجر.

فقد كشفت الشركة عن مشروع “لايت سبيد”، وهو بمثابة تطبيق ماسنجر أعيد بناؤه بالكامل، لكن حجمه سيكون أقل من ثلاثين ميغابايتا؛ مما يعني أنه أصغر بأكثر من الثلثين من تطبيق ماسنجر الحالي.

ويهدف مشروع “لايت سبيد” إلى تقديم الميزات الكاملة لتطبيق ماسنجر، ومن المتوقع أن تطرحه الشركة في وقت لاحق هذا العام لنظام آي أو إس.

وبحسب الشركة، فقد تم تطويره بالاعتماد على تعليمات برمجية جديدة كليا، حيث أصبح قابلا للتشغيل في أقل من ثانيتين (1.3 ثانية بحسب الشركة).

ولا تخطط الشركة لطرح نسخة منه لهواتف أندرويد، مكتفية بنسخة ماسنجر لايت التي يبلغ حجمها 25 ميغابايتا ومتوفرة منذ عام 2015 لهواتف أندرويد المحمولة ذات المواصفات المنخفضة.

ماسنجر للحواسيب

كما كشفت فيسبوك عن طرح تطبيق ماسنجر مخصص للحواسيب المكتبية العاملة بنظامي التشغيل ويندوز وماك أو إس، وذلك بعد أن وفرت لسنوات إصدارا مخصصا للحواسيب المكتبية من تطبيق واتساب.

وفي حين يفتقر تطبيق واتساب للحواسيب لعدد من الوظائف الرئيسية مقارنة بنسخة الهواتف الذكية، فإن تطبيق ماسنجر للحواسيب يأتي مع الوظائف كاملة، مثل الدردشة الجماعية ومكالمات الصوت ومكالمات الفيديو الجماعية.

ويبدو أن نسخة سطح المكتب الجديدة تستند إلى نسخة “ماسنجر.كوم”، وهي نسخة من فيسبوك ماسنجر تعتمد على الويب، وتُعد منذ زمن بديلا سريعا لاستخدام ماسنجر من واجهة الويب.

وبحسب فيسبوك، فإن التطبيق الجديد من ماسنجر للحواسيب سيطرح في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق هذا العام.

مزايا جديدة

وإلى جانب ذلك، كشفت الشركة عن مزايا جديدة قادمة لتطبيق ماسنجر؛ من بينها ميزة تحمل اسم “غرفة المعيشة الرقمية”، التي ستتيح للمستخدمين الحصول على مساحة مخصصة للعثور على المحتوى من الأشخاص الذين يتراسلون معهم بشكل دائم عبر ماسنجر. ويتكون هذا المحتوى من القصص والصور ومقاطع الفيديو.

كما سيحظى ماسنجر بميزة أخرى تتيح لمستخدمي التطبيق مشاهدة مقاطع الفيديو معا في الوقت نفسه، بما يتناسب مع رؤية “غرفة المعيشة الرقمية”، التي كان عرضها الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ الشهر الماضي. وستتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاركة مقطع فيديو من فيسبوك عبر ماسنجر ودعوة الآخرين للانضمام إليه.

ولم تكشف الشركة عن موعد طرح هذه المزايا الجديدة، لكن من المحتمل إصدارها في وقت لاحق هذا العام.