الاحتلال يعتقل (18) مواطناً من الضّفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (18) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية بينهم أطفال، فجر اليوم الخميس.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن قوّات الاحتلال اعتقلت ستّة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: محمد حازم المصري، أحمد علاء الدين ياغي، قيس علاء الدين ياغي، أحمد نصري رشيد صبارنة، حماد أحمد أبو مارية وكرم زياد شحدة أبو سارة.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من محافظة نابلس، وهم: الفتى صهيب بشكار، الفتى عبد الرحمن بشكار، زياد عبد الرحيم حنني، أرقم عاطف حنني ولؤي عماد عبد القادر الحج محمد.

واعتقل المواطنين: إبراهيم مصطفى قنيري، والشقيقان نافع وأحمد علي نافع موسى، من جنين، بالإضافة إلى كل من: محمد حازم ناجح المصري من طوباس، ومحمد ماجد عدوان ومهدي سائد كراجة من رام الله، علاوة على اعتقال الطفل محمود ياسر الخطيب (13 عاماً)، من القدس.