جنين: اعتقال شابين وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الخميس، مواطنين اثنين من جنين، وأصابت عددا من الشبان بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في مخيمها.

وذكرت مصادر ، ان قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الشاب إبراهيم مصطفى القنيري، عقب دهم منزل ذويه في مخيم جنين، وتفتيش عدد آخر من المنازل، وأصابت عددا من الشبان بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة خلال المواجهات التي اندلعت فور اقتحام المخيم، جرى معالجتهم ميدانيا.

كما اعتقلت تلك القوات الليلة الماضية، الشاب علي نافع موسى من قرية مركة جنوبا، بعد دهم منزل ذويه، فيما احتجزت شقيقه أحمد لساعات في معسكر سالم لاستجوابه، قبل اطلاق سراحه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من محافظة جنين الشهر الماضي 37 مواطنا، بينهم طفلان .