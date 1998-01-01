  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بدعوة مصرية: وفدان من حركتي حماس والجهاد يتوجهان اليوم الى القاهرة

الخميس 02 مايو 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدعوة مصرية: وفدان من حركتي حماس والجهاد يتوجهان اليوم الى القاهرة


غزة / سما /

يسافر وفدان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، إلى القاهرة للبحث مع الجانب المصري سبل تثبيت "التهدئة" والتوتر في قطاع غزة.

ووجهت المخابرات المصرية الدعوة بشكل عاجل لقيادة الحركتين في القطاع، حيث يتوجه الوفدان عبر معبر رفح البري ومنه إلى القاهرة.

ووفقا لمصدر فلسطيني، فإن المباحثات ستتركز بشكل أساسي على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة، مشيرا إلى إمكانية انضمام قيادات من الخارج للمباحثات مع الجانب المصري.

ووجهت الفصائل تحذيرا للاحتلال وأمهلته سبعة أيام تنتهي اليوم وسط تهديدات بالعودة للوسائل التصعيدية في مسيرات العودة.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي نفذ الطيران الحربي للاحتلال فجر اليوم الخميس، غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ موقعا شمال بيت لاهيا، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله، إلى جانب إلحاق أضرار مادية في أراضي وممتلكات المواطنين المحيطة به دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القصف يأتي ردا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة باتجاه إسرائيل، أدت إلى اندلاع حريق بين كيبوتس "أوريم" و"بارك أشكول" في المجلس الإقليمي "أشكول".

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن صافرات الإنذار انطلقت في الساعة 05:36 و 05:37 من فجر اليوم، الخميس، في المجلس الإقليمي "سدوت هنيغيف".

وأضافت أنه تمت معاينة إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأجرى الوفد المصري بالشهرين الأخيرين زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي حماس وفتح والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية والتهدئة في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

محمد بن سلمان يوجه لطاقمه بعدم “ترتيب” أيّ لقاءات مع “أردنيين وفِلسطينيين حاليا

جيروزاليم بوست تزعم : بن سلمان عرض 10 مليارات دولار على عباس للموافقة على صفقة القرن

الاونروا تعلن عن اعادة تعيين 500 من موظفي الطوارئ بدوام كامل في غزة وتوظيف مئات العمال الجدد

الكهرباء بغزة توضح طبيعة الجدول المعمول فيه خلال شهر رمضان

شركة الكهرباء بغزة تصدر تنويه هام لاهالي رفح وشمال غزة

معاريف: حماس تبذل جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة والشهور القليلة المتبقية ستحدد التالي..

كبير مستشاري ترامب يتحدث عن صفقة القرن و يحدد موقفه من حل الدولتين!

الأخبار الرئيسية

اياد سرحان

جنرال اسرائيلي يعترف: لا أذكر متى نمت ليلة كاملة بسبب التوتر مع غزة ولا بديل افضل من حماس

المقاومة تقصف المستوطنات الاسرائيلية بعد قصف الاحتلال غزة

غزة

"مستوطنات غلاف غزة تقع خلف جبال الظلام واقتصاد إسرائيل سيظل على جبل بركاني"

سرايا القدس

صحيفة عبرية تعلق على التقديرات الامنية حول نية "الجهاد" بشأن التصعيد وتصفها بالسخيفة

توضيحية

معاريف: حماس تبذل جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة والشهور القليلة المتبقية ستحدد التالي..