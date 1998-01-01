خدمات الشاطئ يحسم مصير قنيطة

غزة / سما /

كشف نادي خدمات الشاطئ, عن موقفه النهائي من بقاء فضل قنيطة في صفوفه خلال الموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وأكد نادي الشاطئ أن قنيطة سيبقى مع الفريق للموسم الثاني على التوالي, بعد الاتفاق على تجديد عقده موسما آخر.

ولعب مدافع اتحاد الشجاعية سابقا مع "البحرية" في الموسم الأخير, وكان أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق, ما جعل النادي متمسكا بتجديد عقده موسما آخر.

يشار إلى أن الشاطئ حسم العديد من ملفات التعاقد مع اللاعبين, بالإضافة لتجديد عقود آخرين, ضمن جهود الإدارة في تحسين مستوى الفريق قبل بداية الموسم المقبل.