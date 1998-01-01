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اتحاد اليد يحدد موعد انطلاق بطولة الناشئين

الخميس 02 مايو 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد اليد يحدد موعد انطلاق بطولة الناشئين


الوسطى / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد بالمحافظات الجنوبية, عن موعد انطلاق بطولة الناشئين مواليد "2002 فما فوق".

وأوضح اتحاد اليد أن البطولة ستجري الجمعة المقبل, على صالة المرحوم "خلف العجلة" بنادي خدمات البريج في المنطقة الوسطى, على أن تقام القرعة قبل انطلاق المسابقة.

وأكد الاتحاد مشاركة 4 فرق في البطولة هم: خدمات البريج, وخدمات النصيرات, وجمعية الصلاح, وغزة الرياضي.

يشار إلى أن اتحاد اليد, سيختار العناصر المميزة التي ستظهر خلال هذه البطولة, للانضمام لمنتخب مواليد "2002", للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.

#اتحاد اليد #الناشئين

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