الخارجية: صمت ترمب وفريقه على إقامة مبنى استيطاني قرب الخان الأحمر مظلة أميركية لهدمه

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن صمت الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريقه على إقامة مبنى استيطاني على بعد مئات الأمتار من قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، يوفر مظلة أميركية لهدمها، وترحيل سكانها.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، صدر اليوم الخميس، أن المستوطن المتطرف "بوعز عيدو" الذي اقام المبنى الاستيطاني، هو عضو في مجموعة استيطانية تضم عددا من مستوطني ما يُسمى بـ(غلاف القدس) وبشكل خاص مستوطنة "معاليه أدوميم"، وتأخذ على عاتقها التضييق على الوجود الفلسطيني في مناطق شرق القدس والمنطقة المُستهدفة بالمشروع الاستيطاني (أي 1)، وتُلاحق تلك المجموعة العنصرية المتطرفة الوجود الفلسطيني في المنطقة الممتدة من شرق القدس المحتلة وحتى الأغوار، بالتعاون مع المنظمة الاستيطانية المعروفة باسم "رجافيم" في اطار محاربة الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة، والعمل على استصدار قرارات قضائية وعسكرية لطرد المواطنين الفلسطينيين منها.

وأشارت إلى أن اكتفاء الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ببيانات إدانة شكلية للاستيطان، بات يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التوسعية الهادفة الى فرض القانون الإسرائيلي على مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتصلة جغرافيا، وذات سيادة الى جانب دولة اسرائيل.

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي، بالإسراع في حماية ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ وضمان تنفيذ القرار 2334.

وفي سياق آخر، أدانت الخارجية، إقدام عناصر من عصابات "تدفيع الثمن" فجر أمس على قطع أكثر من 150 شجرة زيتون في قرية "برقة" شرق رام الله بحماية جيش الاحتلال، وفي إطار استهداف المستوطنين المتواصل لتلك المنطقة، لتوسيع المستوطنات الجاثمة فوق أراضي المواطنين.