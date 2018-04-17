الأسيران الرزة وطبنجة يُعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن الأسير حسام محسن سعيد الرزة (61 عاماً) من مدينة نابلس، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 45 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان صحفي، أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير الرزة والقابع حالياً في عزل معتقل" الرملة"، مشيرة إلى أنه يشتكي حالياً من ارهاق وتعب متواصل ومن أوجاع حادة تجعله ينام، كما يعاني من التهابات في الكبد والكلى وارتفاع في ضغط الدم، وخسر من وزنه ما يقارب 25 كغم.

ولفتت إلى أنه خلال تواجد الأسير الرزة في عزل معتقل "ريمون"، أضرب عن الماء لـ7 أيام، احتجاجاً على ما تعرض له من إجراءات قمعية وتنكيلية اتخذتها إدارة المعتقل بحقه كالشبح والاهانة وحملات التفتيش القمعية لزنزانته، إضافة إلى ما تعرض له من عمليات نقل مستمرة من عزل إلى آخر.

يذكر أن الأسير الرزة معتقل منذ 17/4/2018، وهو أسير سابق قضى 18 عاماً في معتقلات الاحتلال، وأب لأربعة أبناء.