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فيديو: رئيس بلدية الكرك يثير جدلا بمساعدته سياحا إسرائيليين

الخميس 02 مايو 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: رئيس بلدية الكرك يثير جدلا بمساعدته سياحا إسرائيليين


القدس المحتلة / سما /

أفادت موقع "خبرني" الأردني بأن مساعدة رئيس بلدية الكرك إبراهيم الكركي، لسياح إسرائيليين أثارت الجدل في المحافظة.

ونقل الموقع الأردني عن وسائل إعلام عبرية قولها إن الكركي ساعد مجموعة من السياح الإسرائيليين، للدخول إلى موقع سياحي يمنع الدخول إليه.

ونقل الإعلام العبري تسجيلا صوتيا منسوبا للكركي، أفاد فيه بأنه فعل ما أملاه عليه ضميره وأن هؤلاء الأطفال أبرياء وهم أحباب الله، وشعر أنهم أهله وإخوته بحق.

وأشار موقع "خبرني" إلى أنه حاول مرارا التواصل مع رئيس بلدية الكرك، إلا أنه تعذر في إحداها لانشغاله باجتماع، ولم يجب على المحاولات الأخرى.

كما نشر الموقع الأردني فيديو جمع فيه صورا ومقاطع فيديو للنشرة الإخبارية للقناة الإسرائيلية 11.

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