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ميسي: أنفيلد ملعب صعب وكنت محظوظاً في هدفي !

الخميس 02 مايو 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي: أنفيلد ملعب صعب وكنت محظوظاً في هدفي !


وكالات / سما /

أكد ليونيل ميسي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني أن فريقه كان قادراً على تسجيل المزيد من الأهداف في مباراة ليفربول الإنجليزي، مشدداً على أن التأهل لم يحسم بعد رغم الفوز بثلاثية.

 

ونجح البرسا في تحقيق انتصار كبير على حساب ضيفه ليفربول بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء على ملعب كامب نو لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونجح لويس سواريز النجم الأوروجوياني المميز أن يبرز مرة أخرى في المواعيد الكبرى ويسجل الهدف الافتتاحي بطريقة رائعة إثر عرضية جوردي ألبا، ثم تسبب في الهدف الثاني الذي جاء عن طريق ليونيل ميسي، ذلك الكائن الفضائي الذي برهن مرة أخرى على تعملقه في الركلات الحرة ليسجل واحداً من أجمل أهداف دوري الأبطال هذا الموسم ويخرج البرسا منتصراً بثلاثية من مباراة الريدز الصعبة.

البرغوث الأرجنتيني تحدث عقب نهاية المباراة قائلاً “كانت هناك فرصة لتسجيل الهدف الرابع، نتيجة 4-0 أفضل من 3-0 ولكن على أية حال، حققنا اليوم نتيجة إيجابية ولكن ليست حاسمة، سنذهب إلى ملعب صعب ويضغط كثيراً، ولكننا مسرورون بالنتيجة التي حققناها”.

وأضاف “هم معتادون على اللعب البدني والعنيف، الذي يعتمد على الالتحامات، ونحن لسنا معتادين على ذلك، وكانوا أيضاً يحاولون الضغط علينا، شعرنا بالضغط بطبيعة الحال ولكن هذه مباراة في نصف النهائي، وكان علينا أن نفوز”.

وتابع “كان من المهم ألا نستقبل أهدافاً، أظن أنه في الشوط الأول، كنا أفضل وخلقنا العديد من الفرص، وهم في الشوط الثاني ضغطوا علينا وخلقوا أيضاً العديد من الفرص، وكانوا يضغطون بقوة، ولكن نحن كنا نبحث عن تسجيل الهدف، وكان علينا ألا نمنحهم الفرصة لتسجيل أي هدف في مرمانا، ونجحنا في التماسك والحفاظ على هذه النتيجة وهي نتيجة إيجابية”.

وحول هدفه المذهل من ركلة حرة، قال “كان هدفاً جميلاً، بحثت عن هذا الهدف وحالفني الحظ في أن تسكن الكرة الشباك وأنا سعيد بذلك”.

#ميسي #أنفيلد رود

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