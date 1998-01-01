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باريس سان جيرمان ينهي التوقيع مع فان دي بيك

الخميس 02 مايو 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان ينهي التوقيع مع فان دي بيك


وكالات / سما /

أفادت مصادر فرنسية بأن نادي باريس سان جيرمان قد حسم صفقة التوقيع مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك ، على أن ينضم للعاصمة الفرنسية في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتألق دوني فان دي بيك خلال الموسم الحالي ، وساهم بوصول أياكس أمستردام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، وسجل هدف فريقه في المباراة التي فاز بها على توتنهام بهدفٍ دون مقابل أمس الثلاثاء ضمن ذهاب هذا الدور.

قناة “كانال بلس” الفرنسية أكدت أن باريس سان جيرمان قريب جداً من إغلاق الصفقة ، ويسعى النادي لحسمها بسرعة.

اللاعب الهولندي ذو الـ 22 عاماً لفت أنظار كبار الأندية الأوروبية ، لكن باريس سان جيرمان الأقرب لاتمام الصفقة بعد إجراء محادثات مع ممثليه.

وتسعى الأندية الأوروبية خلف لاعبي أياكس في الوقت الحالي بعد الحسم الرسمي لانتقال فرانكي دي يونج إلى برشلونة منذ الشتاء الماضي ، أبرزهم المغربي حكيم زياش والهولندي ماتياس دي ليخت ، بجانب فان دي بيك.

#باريس سان جيرمان #فان دي بيك

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