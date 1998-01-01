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أبو تريكة يحرج فينجر قبل مباراة برشلونة وليفربول

الخميس 02 مايو 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو تريكة يحرج فينجر قبل مباراة برشلونة وليفربول


وكالات / سما /

دار حوار مثير بين النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة والمدرب الفرنسي آرسين فينجر خلال الاستديو التحليلي لمباراة برشلونة وليفربول التي تقام على ملعب الكامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان آرسين فينجر مدرب آرسنال السابق يتحدث عن أهمية اللاعبين في المباراة، وأشار إلى أنها تفوق دور المدرب، واختتم حوار بجملة مثيرة للاهتمام “جميع المدربين الذين جاؤوا على برشلونة حققوا لقب الليجا، لكن لو لم يكن ميسي موجوداً، لما حقق أي منهم اللقب”.

واعترض أبو تريكة على هذه النظرية، ورد سريعاً على فينجر وهو مبتسم “لكن المدرب يساعد اللاعبين”، وكان هذا تلميحاً من النجم المصري أن المدرب هو المسؤول عن الفوز والخسارة، وهو أمر محرج للمدرب الفرنسي الذي أخفق كثيراً مع آرسنال في السنوات الأخيرة.

وأكمل أبو تريكة حديثة متطرقاً لأهمية المدرب في كرة القدم، مستشهداً بيورجن كلوب الذي بدأ مشروع ليفربول وحقق معه إنجازات كبيرة في الموسم الحالي، وصنع فريقاً قوياً ينافس على أقوى البطولات.

يذكر أن أبو تريكة اعترض على مشاركة أرتتورو فيدال على حساب أرتور ميلو، بينما يرى فينجر أن ساديو ماني هو أخطر لاعب في صفوف ليفربول وليس محمد صلاح، خصوصاً فيما يتعلق بالمباريات الكبيرة.

#أبو تريكة #فينجر

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