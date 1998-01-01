أبرز النجوم والأندية الذين يساندون كاسياس بعد تعرضه لأزمة قلبية

وكالات / سما /

أظهر العديد من النجوم والأندية دعمهم الكامل للحارس الإسباني ايكر كاسياس أسطورة ريال مدريد بعد تعرضه لأزمة قلبية اليوم الأربعاء أثناء ممارسة التدريبات مع فريقه بورتو.

وعانى كاسياس من نوبة قلبية خلال الحصة التدريبية الصباحية، وقام على الفور بالذهاب إلى المستشفى، وبعد تدخل الأطباء السريع، أصبحت حالته مستقرة وفقاً للبيان الذي نشره النادي البرتغالي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، كاسياس يعاني من انسداد في الشريان التاجي، لكن هذه الأزمة لم تشكل خطر على حياته، خصوصاً أنه تم تدارك الأمر مبكراً وخضع لعملية القسطرة، لكنه لن يعود للملاعب حتى نهاية الموسم.

وحصل كاسياس على دعم كبير من زملائه في لعبة كرة القدم وفي رياضات أخرى، وكان ناديه السابق ريال مدريد من أوائل المساندين له، حيث أصدر النادي بيان رسمي قال فيه “يريد ريال مدريد إرسال الدعم الكامل للقائد المحبوب كاسياس، كاسياس علّمنا طوال مسيرته كيفية التغلب على التحديات التي عززت أمجاد النادي، لقد علمنا أن الاستسلام لا يتناسب مع فلسفتنا في الحياة، يتمنى النادي أن يتعافى القائد الأبدي بأسرع وقت ممكن، ويرسل له كل شجاعة العالم”.

بينما نشر زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس صورة تجمعه بكاسياس وعلق عليها “أتمنى ان تتعافى سريعاً يا صديقي، أنت تمتلك الكثير من القوة”.

كذلك وجه سيرجيو راموس زميل كاسياس المقرب في ريال مدريد رسالة دعم بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر تضمنت رسومات الدعاء والتوسل ولم تحتوي على أي كلمة.

وفيما يلي أبرز رسائل الدعم التي وصل كاسياس :-

رافاييل نادال: عناق كبير لايكر كاسياس في هذا الوقت، قوة ايكر.

جيرارد بيكيه: قوة كبيرة لايكر كاسياس، عودة قريبة صديقي.

سانتي كازورلا: قوة الكابتن ايكر كاسياس، عناق.

نادي برشلونة: الكثير من الدعم لايكر كاسياس، نقدم أطيب تمنياتنا لاسترداد صحتك بشكل سريع وكامل.

جاريث بيل: الشفاء العاجل يا صديقي ايكر كاساس.

كارليس بويول: الكثير من القوة صديقي ايكر كاسياس.

نادي أتلتيكو مدريد: الكثير من التشجيع والقوة ايكر كاسياس، نتمنى لك الشفاء العاجل.

ألفارو أربيلوا: الكثير من التشجيع والتعافي القريب لايكر كاسياس.

لويس فيجو: الكثير من القوة صديقي ايكر كاسياس، عودة قريبة. إبقى قوياً وشفاء عاجل”.

جيجي بوفون: عودة لايكر كاسياس.