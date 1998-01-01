فيديو.. برشلونة ييقترب من نهائي دوري الأبطال بفوز كبير على ليفربول

وكالات / سما /

حقق برشلونة فوزاً ثميناً على ليفربول بثلاثة أهداف لصفر في “كامب نو” برسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقرر فالفيردي الاعتماد على قوته الضاربة، بينما فضل الدفع بالتشيلي أرتورو فيدال في الوسط على حساب البرازيلي آرثر ميلو.

لم يختلف الحال بالنسبة لـ”الريدز” الذي دخل اللقاء بكامل أسلحتنه، باستثناء المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي بدأ من على مقاعد البدلاء، فضلاً عن الدفع بجو جوميز على الجانب الأيمن على حساب ألكسندر أرنولد.

وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي:

برشلونة، تير شتيجن وسيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه وكليمون لونجليه وجوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وفيليبي كوتينيو ولويس سواريز وليونيل ميسي.

ليفربول: أليسكون بيكر وجو جوميز وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون وجيمس ميلنر وفابينيو ونابي كيتا ومحمد صلاح وساديو ماني وجورجينيو فاينالدوم.

وجاءت أول أهداف برشلونة عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية رائعة من جوردي ألبا أسكنها شباك أليسون بانزلاق أرضي مميز.

وتعقدت مهمة ليفربول أكثر باضطرار يورجن كلوب لإجراء تغيير اضطراري بإصابة نابي كيتا الذي عجز عن إكمال المباراة ليحل محله جوردان هيندرسون.

وبسط النادي الكتالوني هيمنته على اللقاء، بعد إضاعة الريدز لعدة فرص سامحة للتسجيل، عن طريق ميلنر، ومحمد صلاح، وجدت العملاق أندريه تير شتيجن بالمرصاد، مرة، والعارضة مرة آخرى.

في الدقيقة 75 ظهر ليونيل ميسي ليطلق رصاصتي الرحمة على النادي الإنجليزي بهدفين توالياً في الدقيقة 75 بعدما وجد نفسه أمام مرمى فارغ عقب اصطدام تمريرة لويس سواريز بالعارضة. وبعدها وقع ليونيل ميسي على الهدف الثالث في الدقيقة 82 من ضربة ثابتة مباشرة، أسكنها الزاوية 90 من شباك أليسون.

وبهذا الفوز قطع برشلونة شوطاً كبيراً نحو نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة الفائز من نصف النهائي الثاني بين أياكس، في انتظار الحسم يوم الثلاثاء على ملعب آنفيلد إياباً.