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غزة: ضبط صاحب محل دواجن يبيع الدجاج المريض والميت للمواطنين

الخميس 02 مايو 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ضبط صاحب محل دواجن يبيع الدجاج المريض والميت للمواطنين


غزة / سما /

ضبطت طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مباحث التموين وشرطة البلدية واللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين في مخيم الشاطئ، صاحب مذبح دواجن يقوم ببيع الدجاج المريض والميت للمواطنين.

وأوضحت أنه تم توقيف وحبس صاحب المحل من قبل مباحث التموين، وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وشكر مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك الأستاذ عبد القادر بنات المفتشين على هذه الجهود والعمل في أيام الاجازات الرسمية لضبط الأسواق بالمحافظة.

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