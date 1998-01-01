نتنياهو عرض على كحلون حقيبة الخارجية والأخير يصر على المالية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عرض على موشيه كحلون أن يتولى حقيبة وزارة الخارجية، إلا أن الأخير يصر على مواصلة مهامه في الحكومة الجديدة كوزير للمالية كما كان في السابق.

وبحسب الصحيفة، فإن حالة من الجمود تطغى على المفاوضات الائتلافية بين الليكود وحزب كلنا بزعامة كحلون. مشيرةً إلى أن مقترح نتنياهو بأن يكون كحلون وزيرا للخارجية يهدف إلى إعادة إحياء المفاوضات بين الجانبين.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو يسعى لتفكيك وزارة المالية ونقل إدارة الميزانية لمكتب رئيس الوزراء، ما سيضعف مهام الوزارة. وقال مصدر مقرب من نتنياهو إن كحلون كان وزيرا قويا في المالية وله العديد من الصلاحيات ولا يريد نتنياهو أن يتكرر ذلك.

وذكرت الصحيفة أنه في حالة قبول كحلون مقترح نتنياهو بأن يتولى حقيبة الخارجية، فإن يسرائيل كاتس سيكون أحد المرشحين لوزارة المالية.

وفي السياق، اجتمع بنيامين نتنياهو أمس مع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، لمناقشة مطالب سياسية وأمنية تقدم بها الأخير، إلى جانب قضايا تتعلق بالدين والدولة.

كما طالب اتحاد الأحزاب اليمينية، بأن يكون نائب وزير الجيش ونائب وزير الشؤون الدينية ورئيس لجنة شؤون الاستيطان ولجنة تسوية قضايا البدو، بالإضافة إلى لجنة الدستور والقانون ونائب رئيس الكنيست منهم. وركزت مطالبهم السياسية على منع إقامة دولة فلسطينية وتقسيم القدس، كذلك منع الانسحاب أو تسليم أي أراضي للفلسطينيين.

وستجتمع فرق التفاوض بين الطرفين (الليكود - اتحاد أحزاب اليمين) يوم الجمعة المقبل.