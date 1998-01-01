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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من العروب وبيت أمر في الخليل

الخميس 02 مايو 2019 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من مخيم العروب وبلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية  بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت كلا من: محمد حازم المصري، واحمد علاء الدين ياغي، وقيس علاء الدين ياغي، أثناء تواجدهم قرب جامعة خضوري/ العروب .

كما داهمت قوات الاحتلال اليوم مناطق عصيدة، وخلة العين، وعين زعتة، في بلدة بيت أمر، واعتقت ثلاثة مواطنين بينهم أسيران محرران، وهم: احمد نصري رشيد صبارنة (25 عاما)، وحماد أحمد ابو مارية (26 عاما)، وكرم زياد شحدة ابو سارة (26 عاما).

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات محافظة الخليل وفتشت المركبات ودققت في هويات ركابها.

#الاحتلال

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