مسؤول سابق بالشاباك : فشلنا في القضاء على حماس

القدس المحتلة / سما /

قال نائب قائد جهاز الأمن العام " الشاباك " السابق ليئور أكرمان خلال مقابلة صحفية مع المراسل العسكري في موقع معاريف تل ليف رام تحدث فيها عن الحرب الطويلة التي خاضها كنائب للشاباك ضد حركة حماس إن إسرائيل قد فشلت فشلا ذريعا في القضاء على حركة حماس.

ووفقا لموقع معاريف، تحدث أكرمان عن علاقاته التي كانت تربطه كنائب للشاباك مع كل من بعض القادة الفلسطينيين كمحمد دحلان وجبريل رجوب، كاشفا بأن لكليهما أهداف وأجندات مخالفة لأهداف القيادة الفلسطينية.

كان ليئور أكرمان شغل عدد من المناصب الهامة في جهاز الشاباك، حيث أنه يخدم في الشاباك منذ أكثر من 25 عاما، كما أنه قد أشرف على تشكيل وحدة دوخيفات خلال خدمته العسكرية بالجيش الاسرائيلي.