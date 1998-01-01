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إقالة وزير الدفاع البريطاني بسبب تسريبات

الخميس 02 مايو 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إقالة وزير الدفاع البريطاني بسبب تسريبات


وكالات

أقيل وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون مساء الأربعاء 1 مايو 2019 من منصبه بعد التحقيق في تسريب معلومات عن مناقشات قضية "هواوي" داخل مجلس الأمن الوطني البريطاني.

وقال مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان: "جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوك ويليامسون فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي".

وجاء التحقيق في أعقاب تقارير تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.

وشغل غافين ويليامسون منصب وزير الدفاع منذ العام 2017.

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن ماي عينت وزيرة التنمية الدولية بيني موردونت وزيرة للدفاع.

وقالت الصحيفة البريطانية إن بيني موردونت، ستستمر أيضا وزيرة لشؤون المرأة والمساواة، مشيرة إلى أنها وباعتبارها نائبة في بورتسموث نورث، فإن لديها روابط جيدة مع البحرية التي تعمل معها كاحتياطي.

إلى ذلك، قالت وسائل الإعلام البريطانية إنه تم تعيين روري ستيوارت وزيرا للتنمية الدولية بدلا من بيني موردون التي تولت حقيبة الدفاع، علما أن ستيوارت شغل منصب وزير للدولة بوزارة التنمية الدولية.

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