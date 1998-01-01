  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الخميس 02 مايو 2019 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال، فجر الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق بمحافظة رام الله واعتقلت مواطنين وصادرت مركبة.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت حي عين مصباح برام الله بعد منتصف الليل حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة.

واندلعت مواجهات عنيفة في الحي تخللها إطلاق القنابل الغازية والرصاص المعدني على الشبان، حيث اعتقل الجنود المواطن محمد عواد من رام الله

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كوبر شمال غرب المدينة وصادر مركبة الأسير معتصم البرغوثي عقب مداهمة منزله.

كما داهمت قوات الاحتلال قرية صفا جنوب غرب رام الله واعتقلت الشاب مهدي سائد كراجه ونقلته إلى جهة مجهولة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية شقبا غربا وداهمت منزل الأسير المعاد اعتقاله في صفقة "وفاء الأحرار" إبراهيم المصري وقامت بتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان خلال مداهمات بمحافظة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت عدة منازل بعد تحطيم أبوابها وتخريب محتوياتها، واعتقلت كلا من الأسير المحرر زياد عبد الرحيم حنني وأرقم عاطف حنني ولؤي عماد عبد القادر الحج محمد.

كما اقتحمت منطقة المساكن الشعبية شرقي المدينة، واعتقلت الشقيقين صهيب وعبد الرحمن بشكار.

الأكثر قراءة اليوم

محمد بن سلمان يوجه لطاقمه بعدم “ترتيب” أيّ لقاءات مع “أردنيين وفِلسطينيين حاليا

هكذا عاقبت البحرين "الأجنبية العارية" في شوارعها

المالية: صرف الرواتب غدًا كاملة للشهداء و الأسرى وبهذه النسبة للموظفين ..

جيروزاليم بوست تزعم : بن سلمان عرض 10 مليارات دولار على عباس للموافقة على صفقة القرن

هآرتس تكشف: مقترح أوروبي لحلّ أزمة أموال السلطة و رواتب الاسرى

المنظومة الامنية الاسرائيلية : منطقة صناعية على حدود غزة وتشغيل الاف العمال

مزاعم إسرائيلية : هذا ما تخطط له حركة الجهاد الاسلامي بغزة ..

الأخبار الرئيسية

المقاومة تقصف المستوطنات الاسرائيلية بعد قصف الاحتلال غزة

غزة

"مستوطنات غلاف غزة تقع خلف جبال الظلام واقتصاد إسرائيل سيظل على جبل بركاني"

سرايا القدس

صحيفة عبرية تعلق على التقديرات الامنية حول نية "الجهاد" بشأن التصعيد وتصفها بالسخيفة

توضيحية

معاريف: حماس تبذل جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة والشهور القليلة المتبقية ستحدد التالي..

الاونروا تعلن عن اعادة تعيين 500 موظفي بدوام كامل في غزة وتوظيف مئات العمال الجدد