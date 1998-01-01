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بابا الفاتيكان: البطالة مأساة دولية ويتعين توزيع فرص العمل على نحو عادل

الأربعاء 01 مايو 2019 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بابا الفاتيكان: البطالة مأساة دولية ويتعين توزيع فرص العمل على نحو عادل


روما / سما /

وصف بابا الفاتيكان فرنسيس، البطالة بأنها "مأساة دولية"، داعيا إلى "الصلاة من أجل الذين فقدوا عملهم ولم يتمكنوا من العثور على عمل جديد".

وأكد البابا خلال خطاب له في ميدان القديس بطرس في روما، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم" على أهمية العمل بالنسبة للإنسان، وقال إنه "يتعين توزيع فرص العمل على نحو عادل".

وقال بابا الكنيسة الكاثوليكية: "دون توفير فرص عمل للكل، فلن تتحقق الكرامة التي يطالب بها الجميع".

وتحيي الكنيسة الكاثوليكية ذكرى القديس "يوسف النجار" في الأول من مايو كل عام، وهو التاريخ الذي يوافق اليوم العالمي للعمال.

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